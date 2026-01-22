Calcio Sport

Champions League: la Juve batte 2-0 il Benfica e si assicura i playoff

DiRaimondo Bovone

Gen 22, 2026

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta della Champions Keague. Nella penultima giornata della prima fase, i bianconeri allenati da Luciano Spalletti hanno superato all’Allianz Stadium di Torino il Benfica di Josè Mourinho con il risultato di 2-0. Terzo successo consecutivo e quarto risultato utile di fila in coppa da quando il tecnico di Certaldo è arrivato sulla panchina bianconera. Poche emozioni in un primo tempo giocato comunque a un ritmo discreto. La Juventus è stata la squadra che ci ha provato fin dal fischio iniziale riversandosi prepotentemente nella metà campo lusitana e dettando il ritmo, ma con il passare dei minuti la pressione è calata gradualmente lasciando spazio alle ripartenze del Benfica. Al 9′ una girata dalla sinistra di Yildiz ha trovato una deviazione a mano aperta del portiere Trubin. Al 23′ è stato il Benfica a sfiorare il vantaggio con una conclusione di Sudakov che ha trovato la respinta di Di Gregorio prima che Kelly allontanasse il pallone. A nove minuti dal riposo è stato invece Miretti a provarci con un colpo di testa da ottima posizione finito alto. Dopo un avvio di ripresa un pò complicato e qualche fischio partito dagli spazientiti tifosi presenti sugli spalti, è stato McKennie ad avere la grande occasione al 9′ con una conclusione fermata da Trubin, preludio di quanto avvenuto un minuto più tardi quando a colpire è stato Thuram che, dopo aver controllato palla ed essere entrato in area ha trovato lo spazio giusto per far partire un destro rasoterra sul quale il portiere del Benfica non ha potuto nulla. Primo gol in Champions per il centrocampista francese. Al 19′ del secondo tempo il raddoppio bianconero ha portato la firma di McKennie che dopo una doppia triangolazione con David si è trovato a tu per tu con Trubin e lo ha freddato con un comodo piatto destro rasoterra. Saga delle occasioni mancate tra il 29′ e il 36′: prima un palo ha negato la seconda gioia personale a McKennie e poi uno scivolone ha visto Pavlidis spedire fuori un calcio di rigore assegnato dall’arbitro per fallo di Bremer su Barreiro.
– foto Image –
(ITALPRESS).

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Calcio Sport

Champions League: Atalanta ko in casa, l’Athletic Bilbao vince 3-2

Gen 21, 2026
Calcio Sport Video

A New York il funerale di Rocco Commisso, tifosi viola commossi

Gen 21, 2026
Sport

Tennis, Australian Open: Paolini si qualifica per il terzo turno

Gen 21, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Mercosur: gli agricoltori protestano, il Parlamento UE chiede un consulto alla Corte di Giustizia

Gen 22, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Premio Cultura ‘Cristina Antoni’ per studenti delle superiori: poesie e dipinti da inviare entro il 26 marzo

Gen 22, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Champions League: la Juve batte 2-0 il Benfica e si assicura i playoff

Gen 22, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Champions League: Atalanta ko in casa, l’Athletic Bilbao vince 3-2

Gen 21, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x