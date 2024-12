Sci alpino: Mattia Casse vince il SuperG di Coppa del Mondo in Val Gardena

MILANO (ITALPRESS) – Mattia Casse profeta in patria. L’azzurro ha trionfato nel SuperG maschile della Val Gardena, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. Il 34enne piemontese, delle Fiamme Oro, si è imposto nella gara disputata lungo la “mitica” Saslong fermando il cronometro a 1:28.23. In seconda piazza si è classificato lo statunitense Jared Goldberg, distante un solo centesimo da Casse, seguito dallo svizzero Marco Odermatt, a 43 centesimi dall’italiano. Decima posizione per il “veterano” azzurro Dominik Paris, seguito a ruota dal compagno di squadra Pietro Zazzi. Più indietro gli altri italiani: 16esimo Nicolò Molteni, 30esimo Giovanni Franzoni, 35esimo Christof Innerhofer e 55esimo Florian Schieder. Non hanno completato la gara, infine, Max Perathoner e Benjamin Jacques Alliod.

Per Casse è il quarto podio in carriera in Coppa del mondo, arrivato dopo tre terzi posti. Primo successo quindi per il piemontese. Gli azzurri non vincevano in questa disciplina nel circuito iridato dal 2019. Raggiante Casse al termine della gara: “E’ un risultato che arriva da lontano, in una carriera di alti e bassi. Lo sport è cambiato in questi anni, l’età si è allungata. Sto lavorando bene, mi sento un giovincello e finchè dura, avanti così”.

