Stadio di Milano, il sindaco Sala: “Il 2025 sia anno decisivo”

MILANO (ITALPRESS) – Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il 2025 deve essere l’anno in cui si chiariranno le tempistiche e si scioglieranno i nodi ancora in sospeso per la costruzione del nuovo stadio: “Deve esserlo, perché se non riusciamo a farlo entro le vacanze estive, non lo faremo entro la fine del mio mandato. Abbiamo lavorato con intensità per arrivare a luglio con risposte certe, ma dobbiamo essere in grado di avere dalle squadre una conferma del nuovo piano economico finanziario entro febbraio-marzo. Le tematiche in campo ci sono ancora, stiamo parlando dello stadio e dell’area circostante. Questo è l’elemento di complessità intorno al quale si svolgono gli incontri. Infatti la discussione è tecnica, perché se dobbiamo presentare un progetto su un’area vasta, è chiaro che per loro è necessario avere informazioni su parcheggi, sistemi di mobilità, vincoli e condizioni del terreno. Il progetto deve nascere per valorizzare l’area, questo è il nostro obiettivo”.xm4/pc/gtr

