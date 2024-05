Playoff, ritorno quarti di finale: Juventus Next Gen obbligata a vincere a Carrara

In campo stasera alle 20.30 allo ‘Stadio dei Marmi’ di Carrara.

Dopo il pari casalingo dell’andata (1-1), la baby-Juve dovrà per forza vincere con la Carrarese per arrivare in semifinale playoff.

E dovrà farlo in quello ‘Stadio dei Marmi’ dove vinse una sola volta, il 9 gennaio 2021, con un gol di Correia ad una manciata di minuti dalla fine. I giovani bianconeri finora hanno dimostrato di saper vincere fuori casa, imponendosi 3-1 a Pescara e a Caserta, proprio in questi playoff. Dopo l’andata Brambilla disse: “Ce la giocheremo, abbiamo le armi per vincere”, mentre Calabro precisò: “Non mi fido dei due risultati a disposizione”. Vedremo chi la spunterà.

Squadre

CARRARESE – Ha chiuso la regular season al 3° posto del girone B con 73 punti (21 vinte, 10 pari, 7 perse, gol 54-30). Nei playoff ha eliminato il Perugia (2-0; 1-2) . Il tecnico Antonio Calabro (47), 2° stagionale dopo Dal Canto, alterna il 3-4-2-1 al 3-5-2 . Squalificato Finotto. Migliori marcatori Panico (11), Capello (8) , Finotto (7).

Ha chiuso la regular season al (21 vinte, 10 pari, 7 perse, gol 54-30). . Il tecnico (47), 2° stagionale dopo Dal Canto, alterna il al . Migliori marcatori (11), (8) (7). JUVENTUS NEXT GEN – Ha chiuso la regular season al 7° posto del girone B con 54 punti (15 vinte, 9 pari, 14 perse, gol 50-44). Nei playoff ha eliminato l’Arezzo (2-0), il Pescara (3-1), la Casertana (0-1; 3-1) . Il tecnico Massimo Brambilla (51) utilizza il modulo 3-4-2-1. Migliori marcatori Guerra (17), Sekulov e Cerri (7).

Precedenti

Sono 9: 5 vittorie toscane, 2 bianconere, 2 pareggi, gol 13-6.

5 vittorie toscane, 2 bianconere, 2 pareggi, gol 13-6. ’18-’19 – doppio successo giallo-azzurro: 4-0 (2 Piscopo, Tavano, Caccavallo) in Toscana e 1-0 al ‘Moccagatta’ (Rosaia).

doppio successo giallo-azzurro: (2 Piscopo, Tavano, Caccavallo) in Toscana e al ‘Moccagatta’ (Rosaia). ’19-’20 – 3-1 marmifero (Infantino 3, Zanimacchia) all’andata e pareggio nei quarti playoff 2-2 (18′ Valente, 43′ Infantino, 75′ Vrioni, 90′ Marqués), ma passò la Carrarese per il miglior piazzamento in ‘regular season’.

marmifero (Infantino 3, Zanimacchia) all’andata e pareggio nei quarti playoff (18′ Valente, 43′ Infantino, 75′ Vrioni, 90′ Marqués), ma passò la Carrarese per il miglior piazzamento in ‘regular season’. ’20-’21 – doppia vittoria juventina: 1-0 in Toscana (83′ Correia) e 1-0 in Piemonte (91′ Vrioni su rigore).

doppia vittoria juventina: in Toscana (83′ Correia) e in Piemonte (91′ Vrioni su rigore). ’23-’24 – doppio successo giallo-azzurro: 1-0 (63′ Panico) in Piemonte e 1-0 (60′ Finotto) in Toscana. Nei quarti playoff, al Moccagatta 1-1 (20′ Savona, 71′ Capezzi).

Giudici di gara

Arbitro: Alberto Ruben Arena (Torre del Greco)

Assistenti: Franck Loic Nana Tchato (Aprilia) – Ferdinando Pizzoni (Frattamaggiore)

4° ufficiale: Luca De Angeli (MI)

VAR: Marco Piccinini (FO)

AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia)

Precedenti dell’arbitro

Sono 7: JUV-Pontedera 1-1, Gozzano-CAR 1-1, JUV-Albinoleffe 1-1, Piacenza-CAR 1-1, JUV-Lecco 1-0, Vicenza-JUV 2-0, CAR-Ancona 2-0. Il sig. Arena, al 5° anno in serie C, ha diretto 73 gare in categoria.