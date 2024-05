Domenica 26 maggio ‘Giornata Nazionale Dimore Storiche ADSI’: le 6 tappe nell’alessandrino

L’appuntamento con la XIV Giornata Nazionale delle Dimore Storiche ADSI, in programma domenica 26 maggio, quest’anno vede l’apertura con visite gratuite di 31 dimore in tutto il Piemonte. Esse racconteranno attraverso stili, giardini, testimonianze degli stessi proprietari, ricordi di personaggi ed artisti illustri, episodi di vicende che hanno caratterizzato la vita sociale ed economica della regione.

In molte proprietà sono possibili attività complementari, degustazioni, visite degli interni, pic nic nel parco con piccoli supplementi e su prenotazione.

I siti in provincia

Sono 6 le dimore dell’alessandrino che, fra le attività supplementari, prevedono degustazioni di vini dei rispettivi vigneti e pranzi in azienda o in ristoranti convenzionati. Info: www.adsi.it/giornatanazionale2024

Castello Sannazzaro, Giarole – visita della chiesa di San Giacomo, il parco, le cantine, la scuderia, i sotterranei e il cortile interno Castello di Borgo Adorno, Cantalupo Ligure – si visitano il giardino e il castello con la collezione di arte contemporanea Clemen Parrocchetti Castello di Piovera, Alluvioni Piovera – visita libera del parco,delle ex cantine vinicole e dei musei esterni nel parco Castello di Tagliolo, Tagliolo M.to – visita della Corte inferiore, corte superiore, la Bigattiera, sala delle armi, cantine, borgo medievale. Riapre dopo anni per la Giornata Nazionale ADSI Tenuta La Marchesa, Novi Ligure – visita di giardini, cappella, limonaia con museo del vino, cantina del XVII secolo e cantina moderna, sala di degustazione, lago della Tenuta Castello di Gabiano – saranno visitabili gratuitamente il parco e il labirinto del Castello.