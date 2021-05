In attesa dell’esordio playoff del 30 maggio, l’Alessandria ha disputato la terza amichevole di preparazione in vista dell’appuntamento per la serie B. Dopo aver battuto 3-0 la Folgore Caratese (serie D) e 4-0 il Canelli (Eccellenza), oggi pomeriggio ha rifilato un 4-0 anche all’Albese (Eccellenza). Dunque, per quel che vale a questo punto della stagione contro squadre di categorie inferiori, sono arrivate 3 vittorie con 11 reti segnate e 0 subìte. In gol sono andati Arrighini (2), Stanco, Eusepi, Di Gennaro, Giorno, Podda, 1 autorete (Canelli), Mora, Mustacchio, Celìa. Prosegue nel frattempo il recupero dei giocatori ‘ex’ positivi al Covid. Fra 2 settimane esatte si torna in campo.

Supercoppa

Perugia-Como 2-1 (8 maggio) // Como-Ternana 0-3 (15 maggio) //

Playout (15 maggio, andata)

GIRONE B – Ravenna-Legnago 0-1; Fano-Imolese (RINVIATA PER COVID).

GIRONE C – Bisceglie-Paganese 2-1.

Playoff (primo turno)

GIRONE A – Pro Patria-JUVENTUS U23 1-3; Lecco-GROSSETO 1-4;

ALBINOLEFFE-Pontedera 1-0.

GIRONE B – Triestina-VIRTUS VERONA 0-1 (16 maggio);

CESENA-Mantova 2-1; MATELICA-Sambenedettese 3-1.

GIRONE C – JUVE STABIA-Casertana 1-1; Catania-FOGGIA 1-3;

PALERMO-Teramo 2-0.

Verdetti definitivi

Promosse in serie B – COMO. PERUGIA. TERNANA.

Retrocesse in serie D – Pistoiese, Lucchese, Livorno. // Arezzo. // Cavese, (Trapani).