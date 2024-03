Che cos’è il Pallone d’Oro di Serie C

In occasione dell’assegnazione del Pallone d’Oro, Time2play ha lanciato un sondaggio nazionale rivolto a tifosi, appassionati e giornalisti sportivi italiani per stilare la classifica del Pallone d’Oro della Serie C ed eleggere il miglior calciatore del 2023 tra le 60 squadre partecipanti al torneo.

I calciatori sono stati suddivisi per ruolo (portiere, difensore, centrocampista, attaccante), squadra e Lega di appartenenza. Considerato il loro elevato numero, le opinioni sono state raccolte in 4 fasi: Girone A, Girone B, Girone C e Fase finale.

All’ultima fase hanno preso parte i 10 migliori atleti di ogni Girone e, da lì, è stato eletto il miglior calciatore di Serie C del 2023.

Come vedete qui sotto, fra i primi 10 ci sono 4 portieri, 4 attaccanti e 2 centrocampisti. Nessun difensore.

Classifica primi 10

1 – Antonio Donnarumma (Padova), portiere, 37,8% di preferenze

2 – Simone Colombi (Rimini), portiere, 13,4%

(Rimini), portiere, 13,4% 3 – Igor Radrezza (Padova), centrocampista, 13,3%

(Padova), centrocampista, 13,3% 4 – Adriano Montalto (Casertana), attaccante, 11,7%

(Casertana), attaccante, 11,7% 5 – Mattia Mustacchio (Pro Vercelli), attaccante, 6,1%

(Pro Vercelli), attaccante, 6,1% 6 – Marco Garetto (Renate), centrocampista, 4,6%

(Renate), centrocampista, 4,6% 7 – Davide Lamesta (Rimini), attaccante, 3,7%

(Rimini), attaccante, 3,7% 8 – Nicola Pietrangeli (Rimini), attaccante, 2%

(Rimini), attaccante, 2% 9 – Alessandro Russo (Trento), portiere, 1,8%

(Trento), portiere, 1,8% 10 – Michael Liguori (Trento), portiere, 1,6%