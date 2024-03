Ritorna l’autore Enrico Casartelli col romanzo “Berlino Est, 1989 – ricordi di una giovane libraia”

Dopo il successo del suo precedente romanzo dal titolo “Diario di una donna in carriera”, dove appunto pone la sua attenzione sulle donne e sul lavoro, ritorna in tutte le librerie lo scrittore Enrico Casartelli e lo fa proponendo ai suoi amati lettori un romanzo storico.

“Berlino Est, 1989. Ricordi di una giovane libraia” , edizioni Jolly Roger.

“I giorni movimentavano un coma profondo in cui si mantenevano le funzioni vitali primarie: nutrirsi, respirare, dormire ed eravamo costretti a convivere con una regola di base: la cautela. Una parola fuori luogo rappresentava un pericolo perché poteva essere ascoltata da un vicino o da un passante e, se collaboratore della Stasi, trascinati in un lungo interrogatorio e in un destino non certo felice”.

Sinossi

La protagonista del libro è una giovane 21enne, Isabel Ziegler, che da un momento all’altro si trova a dover gestire la libreria della madre, che un anno prima è fuggita da Berlino Est per far ritorno nella sua città natale: Londra. Nello stesso contempo il padre, giornalista, è costretto ad abbandonare la Cortina di Ferro affinché non subisca delle pesanti ritorsioni.

Isabel è sola e si sente molto scoraggiata, fortunatamente però è circondata dall’affetto del gemello Gabriel e dello zio Karl. Tutto a un tratto, nella sua vita ritorna un amico d’infanzia del padre, il quale nutre dell’invidia nei confronti della famiglia Ziegler. Sullo sfondo una Berlino del 1989 che condurrà sia i lettori che i protagonisti a vivere con la dittatura comunista sino alla caduta del muro di Berlino.

La tematica principale che emerge dal testo di Casartelli è l’impronta data da un governo oppressivo e non solo. Una lettura che spinge i lettori alla riflessione, considerando i fatti di cronaca che accadono a pochi passi da noi.