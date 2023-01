Coppa Piemonte femminile: l’ACF Alessandria espugna 3-2 Moncalieri e ipoteca la finale

Domenica prossima sapremo il nome delle 2 finaliste della Coppa Piemonte di calcio femminile. Intanto l’altro ieri le gare di andata hanno fatto registrare una doppia vittoria esterna: al 3-2 in rimonta delle alessandrine sul terreno del Moncalieri, ha fatto eco il 3-1 con cui il Bulé Bellinzago ha vinto in casa del Femminile Juventus Torino.

La partita di Moncalieri

Dura, spezzettata, con molti falli. Iniziata col pressing avversario della squadra di casa fino al vantaggio: su calcio d’angolo la difesa grigia ha lasciato troppo libera Erika Ponzio che, di testa, ha segnato l’1-0. L’Alessandria ha reagito, testando i riflessi del portiere avversario fino a trovare il pareggio alla mezzora: gran bolide da fuori area di Luison e 1-1.

La ripresa è decollata a razzo: nuovo vantaggio delle padrone di casa con Ponzio, brava a fare doppietta dopo appena 40″. Un fulmine a ciel sereno subito sterilizzato dalla formazione ospite, che nel giro di 1′ ha trovato il 2-2 con un bellissimo colpo di testa di Bergaglia.

La rete decisiva è arrivata ad un quarto d’ora dalla fine: attacco alessandrino a sinistra, Ravera mette in mezzo per Bagnasco che appoggia a Bergaglia, colpo di piatto e palla nell’angolino basso a sinistra del portiere. Doppietta anche per lei, grigie avanti 3-2 e rimonta completata. Da lì alla fine la difesa ospite ha retto bene l’urto degli attacchi avversari alla ricerca del pari, mettendo una serie ipoteca sull’approdo in finale.

Le parole

Al termine della gara l’allenatore Tosi di è espresso così: “Bene la voglia di ribaltare il risultato che ci ha viste per ben due volte sotto. Non possiamo però permetterci le disattenzioni che ci hanno costrette ad inseguire. Dobbiamo essere sempre assolutamente concentrate. Al ritorno loro cercheranno di vincere, noi dovremo essere brave a non concedere nulla, difendendo il vantaggio accumulato e magari aumentando il divario. Sarà una partita difficile, ma in casa abbiamo il dovere di dimostrare la nostra forza”.