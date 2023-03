Calcio femminile Eccellenza: Alessandria stende anche la Pro Vercelli, playoff sempre più vicini

Le Grigie si presentano al derby di Borgo Vercelli senza Lepre e Bergaglia, ritrovando Barbesino a pieno ritmo, in una gara che sulla carta valeva 3 punti. Il Vercelli però si è dimostrato avversario tosto, capace di coprire gli spazi e di allontanare i pericoli, al contrario dell’attacco dove l’inconsistenza delle padrone di casa ha regalato 90′ da spettatrice al portiere Angelica Dalerba.

La partita

Grigionere subito pericolose, in pressione costante sulla difesa: in uno degli spazi creati il capitano Gaia Garavelli al 32′ pt ha insaccato l’1-0 dopo un’azione costruita da metà campo. Nella ripresa la Pro Vercelli ha tentato di invertire la rotta, ma il pallone era sempre nei piedi dell’Alessandria, come nel primo tempo. E al 20′ st Giada Bagnasco ha portato sul 2-0 l’Acf Alessandria con’ottima conclusione alla fine di una prepotente galoppata.

La classifica

Bulé Bellinzago 33; ACF Alessandria 31; Torino Women 25; Novara W. e Cit Turin 18; Academy Pro VC 13; Pianezza 7; Novese 0.

Le parole

Così il tecnico alessandrino Gabriele Tosi al termine della gara: “Altra vittoria, i playoff si avvicinano e dobbiamo continuare così. Partita tosta, considerata la retroguardia avversaria. Noi abbiamo sbagliato troppo, ma alla fine sono arrivati 3 punti importanti. Ora c’è il riposo e noi osserviamo, sperando in qualche risultato favorevole”.