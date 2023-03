Giovedi 23 marzo il Prof. Giuseppe Gangemi presenta “In punta di baionetta” a Palazzo Ghilini

Giovedì 23 marzo alle ore 16,30 avrà luogo nella Sala Consiliare di Palazzo Ghilini, Provincia di Alessandria, la presentazione del libro intitolato ‘In punta di Baionetta’ 1860-1870: le vittime militari della Guerra meridionale nascoste nell’Archivio di Stato di Torino, edito da Rubbettino e scritto dal prof. Giuseppe Gangemi.

Sull’esistenza di vittime nascoste dall’esercito sabaudo, nel periodo 1860/1870, sono in corso da più di dieci anni accese polemiche. Si contrappongono con toni molto duri quanti sostengono che niente è stato nascosto e quanti invece sostengono che migliaia di soldati sono stati sciolti nella calce per non rivelare la responsabilità dell’Esercito nella loro morte.

Giuseppe Gangemi è stato professore ordinario ed è attualmente Docente Senior dell’Università di Padova. Suo ambito specifico di studio è ’Metodologia e Tecniche della Ricerca.

‘Sono orgoglioso – ha dichiarato il presidente Enrico Bussalino – di ospitare in Provincia la lectio del Prof. Gangemi e la presentazione del suo volume. Un’occasione importante per ragionare sulle modalità e sui tempi che hanno portato progressivamente a creare, oltre che uno stato unitario, anche una vera identità italiana”.

La presentazione del libro è organizzata dalla Provincia di Alessandria in collaborazione con ‘Docenti senza Frontiere’. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.