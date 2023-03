Le Grigie risalgono in graduatoria dopo aver travolto 6-0 il Cit Turin.

La partita

Le torinesi hanno provato col pressing, ma la differenza era troppo grande e il risultato ha assunto proporzioni tennistiche. Dopo il vantaggio ottenuto su calcio di punizione con la conclusione in gol di Lucia Ravera, ci ha pensato un’altra Lucia, Lepre di nome e di fatto, ad insaccare velocemente il raddoppio, seguita a ruota da Bagnasco che ha mandato all’intervallo l’Alessandria avanti 3-0.

Nella ripresa è continuato il dominio mandrogno, con Lepre e Bagnasco a segno per la doppietta personale e Garavelli a chiudere i conti di una gara che pareva un set con la racchetta: 6-0.

Classifica e prossimo turno

La vittoria ha permesso all’ACF Alessandria di riagganciare la 2^ posizione, sfruttando la sconfitta del Torino in casa contro il Bulè Bellinzago.

Settimana prossima al campo Ex Casermette è previsto il derby contro la Novese, unito all’evento ‘’Acf Alessandria con le donne per le donne’’ che vedrà coinvolte diverse associazioni impegnate nell’aiuto alle donne. Appuntamento che avrà inizio alle ore 14 (partita alle 14.30).

Le parole

Così il tecnico Gabriele Tosi al termine della gara: “Bene l’atteggiamento della squadra. I 3 punti ci consentono di risalire dopo la sbandata. Sono contento che, anche in assenza delle attaccanti Bergaglia e Biasotti, la squadra sia riuscita a finalizzare. Con la Novese sarà un bel derby, speriamo ci porti punti. Il loro ultimo posto non deve far calare la nostra concentrazione, non dobbiamo fare passi falsi”.