Anche con i vincoli, il mercato dell’Alessandria si sta muovendo. Mancano solo 2 giorni pieni di trattative, di norma quelli in cui succedono più cose, e i grigi sfoltiscono la rosa, in attesa del ritorno dell’attaccante Siafa dalla Coppa d’Africa e dell’approdo di un altro attaccante, il lituano Laukžemis.

USCITE – oggi sono stati ceduti a titolo definitivo il difensore Ercolani (Foggia), l’attaccante gambiano Manneh (Foggia) e il centrocampista italo-americano Vaughn (Sestri Levante).

ENTRATE – sempre oggi sono stati tesserati fino a giugno il difensore Fiumanò (2003, Pro Vercelli) e l’attaccante Busatto (2002, Sestri Levante).

La società

Quanto alle voci sul mercato e su ‘strani personaggi’ che girerebbero intorno ai grigi, per sgombrare il campo da equivoci il presidente Molinaro e il direttore generale Maione hanno diramato una nota congiunta che dice così: “In questo momento siamo concentrati sull’ottimizzare gli ultimi giorni di mercato, quindi non prestiamo alcuna attenzione a voci di eventuali movimenti societari con fantomatici ingressi di personaggi appartenenti al passato dell’Alessandria, messe in giro esclusivamente per distogliere l’attenzione sull’unico obiettivo: rafforzare il più possibile la squadra, come da indicazioni dell’area tecnica, e puntare alla salvezza”.