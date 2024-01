Cantieri di lavoro: per 809 persone in Piemonte l’opportunità di ripartire. Novità: bando per disabili

Sono 189 i progetti di cantieri di lavoro che la Regione Piemonte ha approvato, per permettere l’inserimento lavorativo di 809 persone negli enti pubblici locali (Comuni, Unioni di Comuni e organismi di diritto pubblico) nel 2024.

Persone che, con serietà e buona volontà, grazie alla progettualità del cantiere, avranno un lavoro che garantisca loro dignità, ricevendo un’indennità durante la fase di disoccupazione, senza però vedere annullati i contributi previdenziali.

I bandi per la selezione dei candidati saranno aperti nelle prossime settimane dagli enti promotori.



Cosa sono i cantieri di lavoro

Le attività per i cantieristi sono svariate e riguardano opere di rimboschimento, cura del verde pubblico, ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche (arredi urbani, strade), tenuta e riordino di archivi comunali .

Ci sono 3 tipi di cantiere: uno è rivolto alle persone disoccupate di almeno 45 anni , in condizioni di difficoltà; un secondo alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale . La novità 23-24 riguarda le persone con disabilità .

I fondi stanziati

Cantieri per disoccupati: approvati 137 con la presenza di 683 cantieristi , per un investimento complessivo di € 2.542.800. Questi i posti disponibili nelle province: Torino 382, Asti 75, Novara 63, Alessandria 60 , Verbania 33, Vercelli 27, Biella 23, Cuneo 20.

Cantieri per disabili: sono 35 cantieri per 75 cantieristi , con un contributo regionale di € 1.300.633 : Torino 32, Novara 17, Cuneo 11, Asti 6, Alessandria 6 , Vercelli 3.

Cantieri per detenuti: sono 17 con 50 posti per un investimento regionale di € 358.610 euro .

La parole

Così Elena Chiorino , assessore al Lavoro della Regione Piemonte: “Lo scopo è restituire dignità e ristoro economico alle famiglie in difficoltà, oltre a dare una boccata d’ossigeno ai Comuni impegnati in progetti sociali, di riqualificazione e manutenzione. I cantieri di lavoro della Regione Piemonte sono una misura volta per contrastare disoccupazione e povertà e per il reinserimento lavorativo. L’obiettivo è non lasciare indietro nessuno, investendo su politiche attive del lavoro”.