Eurozona, inflazione stabile a luglio

Ago 20, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Il tasso di inflazione annuale dell’area dell’euro è stato del 2% a luglio, stabile rispetto a giugno. Un anno prima il tasso era del 2,6%. L’inflazione annuale dell’Unione europea è stata del 2,4% a luglio, in aumento rispetto al 2,3% di giugno. Un anno prima, era del 2,8%. Secondo i dati Eurostat, l’inflazione è più bassa a Cipro, Francia e Irlanda. I tassi annuali più altisono stati registrati in Romania, Estonia e Slovacchia. Rispetto a giugno, l’inflazione annuale è diminuita in 8 Stati membri, è rimasta stabile in 6 ed è aumentata in 13. A luglio il contributo più elevato al tasso di inflazione annuale dell’area dell’euro è venuto dai servizi, seguiti da alimentari, alcol e tabacco e beni industriali non energetici.
