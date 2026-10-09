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Sci, Brignone: “Difficile dire quando tornerò, primo obiettivo è stare meglio”

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Ott 9, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “Sto migliorando ogni giorno, cerco di guardare le cose positive, sicuramente la riabilitazione è più semplice, chiaramente c’è ancora tanto lavoro da fare, lavoro per stare meglio”. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Federica Brignone a margine del Fisi Media Day al Teatro Armani di Milano. “Quando tornerò? È molto difficile dirlo, mi sarebbe piaciuto fare tutta la stagione e vedere un po’ come stavo, non volevo tornare soltanto per i mondiali, anche perché hai bisogno di avere un certo livello. Ma queste cose sono passate in secondo piano, il fatto stare bene mi permette di tornare a fare le gare in un certo modo. Il mio primo obiettivo è stare bene”.
xa0/glb/azn

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