Fisco, Meloni: “Dal Governo imponente lavoro di riordino e semplificazione”

ROMA (ITALPRESS) – “L’ottavo congresso che celebrate oggi segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Abbiamo potuto contare anche sulla vostra collaborazione, per esempio per scrivere la riforma fiscale, una riforma che l’Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice e rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un un videomessaggio all’VIII Congresso nazionale dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT).sat/gtr

(Fonte video: palazzo Chigi)

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