Serie A: Bove in terapia intensiva, esclusi danni acuti

FIRENZE (ITALPRESS) – Edoardo Bove “in sedazione farmacologica” e ricoverato “in terapia intensiva”. Questa la notizia importante che arriva dalla Fiorentina e dall’ospedale di Careggi dopo ore di grande attesa e trepidazione. Il centrocampista della Fiorentina, intorno al 16° del primo tempo del match contro l’Inter, si è accasciato sul terreno di gioco. Immediatamente soccorso dai compagni e dagli staff medici delle due squadre, è stato trasportato in barella su un’ambulanza che si è subito diretta all’ospedale Careggi. Scene di grande preoccupazione in campo con i giocatori delle due squadre, ma anche l’arbitro Doveri e tutti i presenti, sotto choc e impauriti per quanto accaduto. Alcuni compagni hanno subito soccorso il centrocampista, cercando di aprigli la bocca e spostare la lingua, poi tutti si sono disposti a cerchio per proteggerne la privacy. Silenzio sugli spalti con il pubblico che ha vissuto minuti di grande tensione emotiva. La partita è stata rinviata a data da destinarsi. Dopo oltre due ore è arrivato il comunicato che ha dato notizie confortanti sulle condizioni di Bove, intanto raggiunto in ospedale dai genitori, dai dirigenti della Fiorentina (alcuni dei quali lo hanno accompagnato in ospedale), da mister Palladino e dai compagni di squadra. Presenti anche alcuni tifosi in ansia per lui, mentre sui social club e colleghi hanno espresso sostegno e solidarietà al ragazzo.

“ACF Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi – informa la nota congiunta – comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore”.

