Pentathlon Moderno, il presidente federale Bittner: “Felice per il percorso”

ROMA (ITALPRESS) – “L’ultimo quadriennio è stato fenomenale per i risultati ottenuti, anche a livello giovanile. Sono felice che il mondo dello sport abbia voluto dare un riconoscimento pubblico al lavoro dei nostri atleti, dei tecnici e, in generale, della Federazione Italiana Pentathlon Moderno”. Così il presidente della Fipm, Fabrizio Bittner, a margine dell’evento ‘The Five Gala’, organizzato per celebrare lo storico bronzo olimpico di Giorgio Malan a Parigi 2024 e per presentare il nuovo logo della Federazione.

