IN EVIDENZA Sport

Il presidente FITP, Binaghi: “Pietrangeli ci ha resi orgogliosi di essere italiani”

Di

Dic 3, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Nicola ci ha resi orgogliosi di essere italiani. Questa era la sensazione che percepivamo girando il mondo con lui. È stato un personaggio straordinario e irripetibile”. Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della FITP, durante la camera ardente di Nicola Pietrangeli al Foro Italico. “I ragazzi e le ragazze che abbiamo la fortuna di avere oggi non hanno avuto tempo di conoscere a fondo Nicola e apprezzarne i valori, ma quel che bisogna raccontare è che, se oggi abbiamo la fortuna di avere una generazione di atleti esemplari, lo si deve anche al contesto creato ad immagine e somiglianza di Nicola e Lea Pericoli, di cui Nicola è stato il punto di riferimento negli ultimi 25 anni”.mec/glb/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

UDC: il Comitato provinciale di Alessandria e l’incontro su ‘Dottrina sociale e politica’

Dic 3, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA

Disabilità, Fontana: “Impegno comune per valorizzare ogni persona”

Dic 3, 2025
Attualità IN EVIDENZA

Disabilità, Mattarella: “L’inclusione arricchisce l’intera comunità”

Dic 3, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA Sport

Il presidente FITP, Binaghi: “Pietrangeli ci ha resi orgogliosi di essere italiani”

Dic 3, 2025
Economia Video

Dipendenti pubblici, la 13^ quest’anno arriva prima

Dic 3, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

UDC: il Comitato provinciale di Alessandria e l’incontro su ‘Dottrina sociale e politica’

Dic 3, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA

Disabilità, Fontana: “Impegno comune per valorizzare ogni persona”

Dic 3, 2025