Il ministro Abodi: “Pietrangeli ha sempre preso la vita di petto”

Dic 3, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “È una giornata di dolce tristezza, che è un po’ l’essenza di ciò che è stato Nicola e di cosa ha rappresentato come atleta e come persona. Ha preso la vita sempre di petto, all’attacco, mai di rimessa. Questa è la vita che conosceva e, da un lato, credo avesse intimamente paura di perderla, perché aveva ancora voglia di fare ed esprimere i suoi pensieri”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della camera ardente di Nicola Pietrangeli. “Questa dolcezza si combina con la nostalgia. Questo suo modo di approcciare le persone era quello tipico dei grandi, che pur essendo grandi hanno un rapporto semplice con i più semplici”.mec/glb/azn

Calcio Sport

Coppa Italia: 4-0 dell’Atalanta sul Genoa, ora nei quarti c’è la Juve

Dic 3, 2025
L’Italia delle eccellenze cresce: DOP e IGP oltre i 20 miliardi

Dic 3, 2025
Via libera da Bruxelles all’ottava rata del Pnrr italiano

Dic 3, 2025

L’agroalimentare italiano traina il settore in tutta Europa

Dic 3, 2025