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Europei di nuoto: Benedetta Pilato vince il bronzo nei 100 rana

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Ago 12, 2026

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Benedetta Pilato è medaglia di bronzo nei 100 metri rana donne agli Europei di nuoto in corso a Parigi. La classe 2005 tarantina, già oro continentale sulla distanza a Roma 2022, nuota 1’05″89 e chiude al terzo posto la finale vinta dalla britannica Angharad Evans (1’04″87) davanti all’irlandese Mona Mc Sharry (1’05″41). Si tratta della quinta medaglia continentale per Pilato. Ottavo posto per Lisa Angiolini in 1’06″73. “La prima parte mi dà buone speranze per i 50. Mi aspettavo di essere raggiunta, ho provato a resistere, ho sentito il mio allenatore che mi gridava e mi sono detta che dovevo reggere. E’ stato un anno complicato, me lo merito”, ha detto Pilato ai microfoni Rai dopo la gara. Presente anche Lisa Angiolini: “Ci ho provato – le sue parole -. Il passaggio forte non è il mio, ma ci tenevo a uscire sfinita ed è successo. Anche se il tempo fa schifo, va bene lo stesso”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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