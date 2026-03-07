CIA Alessandria-Asti, donati 3.000 euro dei soci alla Fondazione Uspidalet

Durante la giornata di Assemblea elettiva dei soci CIA Alessandria-Asti, svoltasi in Camera di Commercio ad Alessandria, è avvenuta la consegna della raccolta fondi dell’Organizzazione per Fondazione Uspidalet onlus. L’iniziativa solidale, come accade da alcuni anni, è avvenuta in occasione della distribuzione del calendario 2026 CIA Alessandria-Asti a tema “Pat”- Prodotti Agroalimentari Tradizionali. L’assegno, del valore di circa 3.000 euro, è stato consegnato dalla presidente Daniela Ferrando al presidente della Fondazione Bruno Lulani (foto).

Ferrando ha sottolineato che CIA Alessandria-Asti intende proseguire con convinzione il sostegno alla Fondazione Uspidalet, riconoscendone il forte valore sociale e l’impatto concreto sul territorio, in particolare attraverso l’acquisto di macchinari e attrezzature destinati alla sanità ospedaliera alessandrina, con un’attenzione speciale all’ambito pediatrico.

Lulani, rivolgendosi agli agricoltori in sala, ha ringraziato CIA e tutti i soci per il prezioso contributo e ha spiegato che la donazione contribuirà al completamento del progetto per l’acquisto di una Risonanza Magnetica per i pazienti pediatrici dell’Ospedale Infantile ‘Cesare Arrigo’ di Alessandria: un investimento da oltre 1 milione di euro, fortemente voluto dalla Fondazione Uspidalet ETS e dal Dipartimento Pediatrico-Ostetrico dell’Azienda Ospedaliera.

Il calendario CIA è ancora disponibile in tutte le sedi CIA del territorio: Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, Ovada, Acqui Terme, Asti, Castelnuovo Calcea, Montiglio M.to (offerta libera, a favore della Fondazione). INFO – www.ciaal-at.it e su www.fondazioneuspidalet.it.