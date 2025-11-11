Tennis, ATP Finals: Alcaraz batte Fritz ed è quasi in semifinale

TORINO (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz fa due su due alle Atp Finals e può qualificarsi già stasera per le semifinali in caso di vittoria di Alex De Minaur contro Lorenzo Musetti. Lo spagnolo batte Taylor Fritz (dopo aver piegato l’australiano De Minaur al debutto) e lo fa in rimonta col punteggio di 6-7 (2) 7-5 6-3 nel match del girone “Jimmy Connors”. Dopo un primo set complicato, con tanto di tie break dominato dallo statunitense, Alcaraz si trova costretto a cancellare due palle break nel quinto game del secondo periodo. La svolta arriva nel dodicesimo gioco: Alcaraz sale 0-40, Fritz cancella il primo set point ma non il secondo. Meno equilibrio nel set decisivo: Fritz subisce la stanchezza, Alcaraz alza il livello e chiude sul 6-3. Prima sconfitta per lo statunitense dopo la vittoria all’esordio su Musetti.

“Sono felice ed esausto, sono riuscito a rimontare e a trovare il mio tennis. In un momento della partita mi sentivo stanco, non riuscivo a trovare le soluzioni anche perchè Taylor stava giocando bene e servendo in modo magnifico. Ho aspettato il momento opportuno, abbiamo giocato ad un grande livello fisico e di intelligenza tennistica. Spero che i tifosi abbiano apprezzato”, ha dichiarato lo spagnolo, a caldo, dopo la vittoria. “Nel tennis tutto può cambiare in un punto. Taylor stava servendo benissimo e non riuscivo a rispondere. Il break nel secondo set è stato il punto di svolta che mi ha dato fiducia. Poi nel terzo set tutto è andato nel verso giusto. Sono felice di aver vinto una partita così importante”, ha aggiunto Alcaraz.

