Nella 18^ giornata della B1 femminile di volley è arrivata una vittoria che cambia poco la classifica, ma tanto il morale. Si è trattato della prima vittoria in trasferta per l’Arredo Frigo Valnegri: le ragazze di Ivano Marenco hanno dimostrato grande voglia di lottare, vincendo 3-2 sul campo della Liberi e Forti Firenze che ha il doppio dei punti in classifica.

Liberi e Forti Firenze- Arredo Frigo Valnegri Acqui T. 2-3 (27-25, 21-25, 18-25, 25-15, 10-15)

PRIMO SET – Parte male la formazione termale, sotto 9-2, 13- e poi 19-12. Poi Bondarenko, Fabbrini, Scardigli e Mirabelli aiutano la rimonta e Acqui va addirittura in vantaggio verso fine set, con Liberi e Forti che ci mette una pezza. Equilibrio fino al 25-25, poi le toscane riescono a chiudere 27-25 e 1-0 .

Parte male la formazione termale, sotto 9-2, 13- e poi 19-12. Poi Bondarenko, Fabbrini, Scardigli e Mirabelli aiutano la rimonta e Acqui va addirittura in vantaggio verso fine set, con Liberi e Forti che ci mette una pezza. Equilibrio fino al 25-25, poi le toscane riescono a chiudere e . SECONDO SET – Sestetto acquese subito avanti, trascinato da Bondarenko, Scardigli, Fabbrini e Ruggiero . Liberi e Forti insegue, riduce lo svantaggio e impatta sul 16-16. Il punto-a-punto prosegue fino al 21-21, poi due colpi di Bondarenko, un errore e l’ace di Ruggiero chiudono il parziale 21-25 , 1-1 .

Sestetto acquese subito avanti, trascinato da e . insegue, riduce lo svantaggio e impatta sul 16-16. Il punto-a-punto prosegue fino al 21-21, poi due colpi di Bondarenko, un errore e l’ace di Ruggiero chiudono il parziale , . TERZO SET – Equilibrio iniziale, poi super- Ruggiero trascina Acqui a +5. Le padrone di casa accorciano, ma Cattozzo in battuta, Fabbrini e Scardigli aumentano il vantaggio ospite fino a fine set, chiuso 18-25 ( 1-2 ).

Equilibrio iniziale, poi super- trascina Acqui a +5. Le padrone di casa accorciano, ma in battuta, aumentano il vantaggio ospite fino a fine set, chiuso ( ). QUARTO SET – Avanti l’una o l’altra fino al 12-11, poi scatto delle fiorentina che allungano 18-11. Le termali non riescono a reagire, vanno in tilt e chiudono malamente sotto di 10: 25-15 e 2-2 .

Avanti l’una o l’altra fino al 12-11, poi scatto delle fiorentina che allungano 18-11. Le termali non riescono a reagire, vanno in tilt e chiudono malamente sotto di 10: e . QUINTO SET – Acqui parte bene, Firenze ribalta, poi punto-a-punto fino al 7-7. Lì le ospiti fuggono, le padrone di casa accorciano ma non agganciano. Sul 14-9 Firenze annulla un match-point e va in battuta, ma sbaglia regalando la prima vittoria in trasferta all’Arredo Frigo Valnegri: 10-15 e 2-3 .

Liberi e Forti Firenze: Neri 3, Baroncelli 12, Toccafondo 8, Sacchetti 22, Degli Innocenti 8, Grazia 7, Coluccini (7), Alberti 1, Becucci 6, Galli 4. N.e: Lepri, Sarti, Casini. All. Pucci.

Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme: Bondarenko 19, Mirabelli 10, Cattozzo 2, Scardigli 21, Bergese 1, Zonta, Zenullari (L), Raimondo (L), Ruggiero 11, Fabbrini 8, Lombardi, Fiscaletti. All. Marenco.

Le parole e la classifica

“Ha vinto ‘la squadra’ e questo è importante – ha commentato coach Marenco – ma avremmo dovuto chiudere 3-1″.

“In classifica cambia poco – ha dichiara patron Valnegri a fine gara – ma per il morale è un risultato molto importante. Ho visto una squadra che lotta e non si dà per vinta.”.



CLASSIFICA: Parella Torino* 40, FGL Zuma* 37, Savis Volpiano* 35, Prochimica Biella* 34, Garlasco 32, Toscana Garden 29, Liberi e Forti 25, Libellula* 18, Rimont Genova, Valdarno e Igor Trecate 17, Arredo Frigo Acqui 13, Caselle 10.

*1 gara in meno. Le ultime 3 retrocedono in B2.