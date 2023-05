All’Oltrepò Tennis Academy di Codevilla (PV) la nuova palestra e l’ampliamento della Club House

L’Oltrepò Tennis Academy di Codevilla (PV) è stata protagonista di importanti investimenti volti allo sviluppo e al perfezionamento di una struttura per offrire un servizio sempre migliore. Nel corso dell’evento del 13 maggio è stato inaugurato l’ampliamento della Club House, con la nuova palestra.

La Club House

È stata oggetto di ampliamento con il raddoppio della struttura, per offrire maggiori spazi indoor da dedicare sia alla zona bar/bistrot sia alla preparazione fisica degli atleti. L’area bar/bistrot comprende ora un locale cucina per la preparazione dei cibi e relativi servizi e una nuova sala più grande per l’accoglienza degli ospiti, dotata di un grazioso dehors allestito con tavoli e sedie per mangiare all’aperto.

La palestra

In uno spazio di 150 mq, è dotata di moderne attrezzature per la preparazione atletica di tennisti e non solo, sempre sotto il controllo dei preparatori atletici dell’OTA, Lorenzo Chiarlo ed Andrea Munerato, che operano con la supervisione di Davide Cassinello, collaboratore di tennisti professionisti del calibro di Lorenzo Sonego. E’ previsto inoltre lo spostamento del locale per fisioterapia in uno spazio attiguo alla palestra, per avere a portata di mano tutte le attrezzature necessarie.

Le parole

L’architetto Cristina Brambati, che ha curato il progetto: “Siamo riusciti a portare a compimento il progetto originale della Club House, di dimensioni raddoppiate rispetto a quella precedente. Oggi la zona bar/bistrot è molto più grande e attrezzata, per gustare anche piatti caldi preparati al momento, ideali per le diete degli sportivi. La nuova palestra, poi, è uno dei fiori all’occhiello del centro sportivo. Lì si sposta anche lo studio di Fisiosport Pavia: il suo eccellente staff potrà usufruire di tutte le attrezzature per la riabilitazione post-infortunio degli atleti e degli utenti esterni”.

Fabrizio e Andrea Brambati, fondatori dell’OTA, aggiungono: “L’Oltrepò Tennis Academy si propone di offrire al pubblico qualità ed eccellenza, per essere un punto di riferimento importante a livello tennistico. La nostra è una realtà senza scopo di lucro, nata anche dal desiderio di fare qualcosa di buono per il nostro territorio e per i nostri giovani, offrendo un grande complesso sportivo dove ritrovarsi e trascorrere il tempo libero in modo sano ed equilibrato”.