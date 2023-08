Alessandria, estate intensa e ricca di amichevoli. Esordio in campionato lunedì 4 settembre

Sarà in orario serale (lunedì 4 settembre, 20.45) il debutto dei grigi nel campionato di serie C ’23-’24, in casa contro il Novara. Subito un derby: il terzino Ciancio giocherà contro la squadra da cui proviene. Di là ci sarà, dietro le quinte, un personaggio di spessore come Stefano Toti, l’uomo che per molti anni ha dato ordine e precisione alla società di Luca Di Masi. Ora quella stessa società, l’Alessandria appunto, è passata di mano, ma regna la confusione. Piano piano sembra che le cose stiano andando a posto ma poi, come sempre, sarà il campo a dire se le soluzioni trovate saranno state quelle giuste.

Le amichevoli

Intanto, nella preparazione al campionato, risalta il numero di amichevoli, giocate o da giocare, della squadra di Fiorin. Sono 8 in totale, molte e sopra la media, indice forse del metodo di lavoro del tecnico ex-Milan, in balìa di un mercato che molto toglie e dà, senza la certezza di un gruppo definito.

Dopo le sfide giocate con Sampdoria (0-1), Chieri (2-1), Valenzana-Mado (4-0), Juventus (0-5), Juventus U19 (2-1), ci saranno l’intermezzo granata col Torino U19 (domani, Centogrigio, ore 18), la sfida contro i pari categoria della Juventus Next Gen (sabato, Moccagatta, 17.30), inseriti nel girone B, per chiudere nella settimana-tipo successiva con il Fiorenzuola (mercoledì 30, stadio Pavesi, 20.30), avversario diretto nel girone A.

Proprio queste ultime 2 partite, contro squadre di serie C, a pochi giorni dal debutto, diranno molto sulla consistenza e sul grado di preparazione del gruppo. Senza dimenticare che, dopo le sentenze del Consiglio di Stato (29 agosto), i grigi potrebbero slittare nel girone B e incontrare all’esordio la baby-Juve al Moccagatta.

Il mercato

Molto attivo negli ultimi giorni. Con Galeandro (Lecco), Cori (Pro Patria) e Speranza (Novara) pronti a fare le valigie, continua il depauperamento della rosa che conquistò la salvezza a maggio scorso. Però sono arrivati Alfonso Sepe (2002, centrocampista) in prestito dalla Sampdoria, il figlio d’arte Mattia Pagliuca (2002, attaccante) in prestito dal Bologna, Luca Ercolani (1999, difensore) ex Fidelis Andria.

Tutti profili apparentemente giusti per la categoria, con qualche incognita sul piano fisico, tenendo conto del minutaggio che la società intende attuare. Comparto, quest’ultimo, in cui l’Alessandria ’22-’23 ha incassato 552.128,98 euro, la più ricca del girone B e 2^ assoluta di tutta la serie C dopo l’Albinoleffe (girone A, 726.374,50 euro), nonché 1 delle 4 società di Terza Serie sopra il mezzo milione di euro. Quest’anno il metodo verrà di nuovo seguito, magari incrementando gli introiti, con la speranza di ottenere la salvezza. Aspettiamo il campo.