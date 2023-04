ASTM-Autostrade, approvato il bilancio 2022: dividendo di 0.46 euro, Alfano presidente del CdA

Si è svolta in settimana a Tortona l’Assemblea degli Azionisti di ASTM S.p.A. che ha approvato il Bilancio di esercizio 2022 e preso atto del Bilancio consolidato 2022, nonché della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022.

Il dividendo

L’Assemblea ha deliberato di distribuire un dividendo attingendo da una parte della riserva “Utili (perdite) portati a nuovo” per un ammontare pari ad euro 0,46 per ciascuna delle n. 65.005.975 azioni aventi diritto agli utili e, quindi, complessivamente per un importo pari a 29.902.748,50 euro e di porre in pagamento tale riserva con decorrenza 1° giugno 2023.

Alfano presidente

L’Assemblea ASTM ha poi nominato l’avv. Angelino Alfano nuovo consigliere e Presidente del CdA, in sostituzione del dimissionario ing. Alberto Rubegni. Per la cronaca, Angelino Alfano, (52 anni, siciliano), è stato deputato alla Camera dal 2001 al 2018, ricoprendo il ruolo di Ministro della Giustizia, dell’Interno e degli Affari Esteri nonché vicepresidente del Consiglio tra il 2013 e il 2014.

Il nuovo Collegio Sindacale

L’Assemblea ASTM ha infine nominato, per gli esercizi 2023-2024-2025 e quindi fino all’approvazione del Bilancio 2025, il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di:

Pellegrino LIBROIA : Presidente

Piera BRAJA : Sindaco effettivo

Andrea BONELLI : Sindaco effettivo

Roberto CODA : Sindaco supplente

Gasparino FERRARI : Sindaco supplente

I curricula di Angelino Alfano e dei componenti il Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società: https://www.astm.it nella sezione Governance.