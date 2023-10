Alessandria Calcio, primi movimenti con la nuova dirigenza: Gentile ‘in’, Vercellotti ‘out’

Chissà quali altre novità ci aspettano. In questa tormentata e turbolenta stagione calcistica, l’Alessandria ha sempre le porte aperte e le valigie pronte. C’è un via- vai continuo e non possiamo che prenderne atto, in attesa che si torni in campo e si facciano punti-salvezza.

Sul campo

Nel settore ‘giocatori’, il 1° tesseramento ufficiale dei subentranti azionisti di maggioranza, incarnati dalla pronta operatività del dt Ninni Corda, è stato il 38enne Federico Gentile. Centrocampista svincolato da luglio, ha firmato un accordo fino al termine della stagione corrente, con opzione di rinnovo per la successiva. Il giocatore romano, fedelissimo di Corda, fu protagonista della promozione del Como ’18-’19 dalla D alla C, con Marco Banchini allenatore (ora in grigio), dopo aver giocato con le maglie di 9 squadre, fra cui la Valenzana ’07-’08.

Lo staff

La notizia è di giornata: a partite da oggi è stato sollevato dall’incarico il team manager Stefano Vercellotti, in attesa di perfezionare la sua uscita a livello contrattuale. Nel comunicato ufficiale la società, oltre i ringraziamenti e gli auguri di rito, fa sapere che nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del sostituto. Se ci sarà.