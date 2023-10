Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il tempo per i prossimi giorni.

Venerdì 13 ottobre – Parzialmente nuvoloso al mattino in pianura per nubi basse o locali nebbie.

Dalle ore centrali copertura nuvolosa in aumento con cieli coperti praticamente ovunque, nel pomeriggio

non escludiamo locali rovesci sul Verbano. Ventilazione debole da sud ovest sulle Alpi e da sud altrove, in

rotazione da sud ovest anche su Appennino e pianure. Temperature in costante calo e

saranno comprese tra i 12/15º le minime e tra i 23/25º le massime.

Sabato 14 ottobre – Cieli in prevalenza nuvolosi con nubi più compatte sui settori alpini, locali nebbie in

pianura. Durante le prime ore della giornata avremo locali precipitazioni sempre sul Verbano con deboli

piovaschi, piogge che nel pomeriggio potranno sconfinare alle vicine vallate. Vento moderato localmente

forte da sud ovest sulle Alpi, deboli e in prevalenza meridionali sulle pianure. Temperature in diminuzione

specie nei valori massimi e saranno comprese tra i 14/16º le minime e tra i 22/24º le massime.

Domenica 15 ottobre – Cieli in prevalenza soleggiati a ridosso dei rilievi alpini, irregolarmente nuvoloso

altrove. Locali nebbie o foschie in pianura, lievi piovaschi a ridosso dei rilievi meridionali. Ventilazione di

debole intensità da ovest in montagna, dal pomeriggio probabili condizioni di Fönh in Val d’Ossola.

Temperature stazionarie o in lieve calo le minime e saranno comprese tra i 12/14º le minime e tra i 23/25º

le massime.

Prossima settimana – La nuova settimana esordirà con un sostanzialmente cambiamento a livello sinottico, aria più fresca di origine nord atlantica avrà il merito di far abbassare notevolmente le temperature. Rispetto ai valori avuti sino adesso perderemo circa 10/15º, nessun “gelo” in arrivo ma semplicemente un ritorno in media o poco al di sotto. Per quanto riguarda le piogge sarà ancora da valutare la dinamica con cui avverrà questo cambiamento, tuttavia si apriranno diversi scenari con possibili piogge anche organizzate per la nostra regione.

Manuel Atzori