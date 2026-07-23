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Tour de France: Carapaz vince la 18^ tappa, Pogacar saldamente in maglia gialla

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Lug 23, 2026

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Richard Carapaz compie una prova di forza e vince per distacco la diciottesima tappa del Tour de France 2026, la Voiron-Orcieres Merlette di 185,2 km. L’ecuadoriano della EF Education Easy-Post, inseritosi nella fuga di giornata, attende il momento più propizio per liberarsi della compagnia e volare verso la sua nona affermazione in un grande giro, la seconda alla Grande Boucle. Alle spalle del campione olimpico di Tokyo 2020 si piazzano lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco Alula) e lo statunitense Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike).
Quarto posto per il francese Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Tadej Pogacar (UAE Emirates) lascia andare la fuga a oltre 4 minuti, ma “limita” le iniziative degli avversari in chiave classifica generale e resta saldamente in maglia gialla, davanti a Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe).
Domani è in programma la diciannovesima tappa, la Gap-Alpe d’Huez di 127,9 km.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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