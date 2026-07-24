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Domani, 25 luglio, al club Colline del Gavi, la tappa del ‘Golf&Wine championship’

DiRaimondo Bovone

Lug 24, 2026 , , , , , ,

Torna in provincia di Alessandria la tappa del Golf&Wine Championship 2026, circuito nazionale che si svolge in oltre 20 gare nelle principali regioni vinicole italiane.
Domani, sabato 25 luglio, il Golf Colline del Gavi ospiterà il campionato di golf itinerante dedicato alle aziende vinicole del Bel Paese, ove ogni cantina viene rappresentata da 4 giocatori.
Il Golf&Wine Championship nasce con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza enogastronomica italiana attraverso lo sport, creando un connubio unico tra il mondo del golf e quello delle tradizioni vinicole. La mission del circuito è quella di mettere in relazione territori, imprese, professionisti e appassionati, trasformando ogni gara in un’esperienza di scoperta culturale, oltre che sportiva.

Il tour di gare coinvolge oltre 1.000 aziende agricole di prestigio, oltre 2.500 giocatori e più di 20 circoli di golf, con un bacino di circa 6.000 soci.
Ogni gara vede la partecipazione di un massimo di 25 aziende agricole per valorizzare i prodotti del territorio, affiancate da un numero variabile di giocatori (da 80 a 100) tra imprenditori e professionisti appassionati. Al termine di ogni competizione, spazio alla cosiddetta “19^ buca”, momento conviviale post-partita, in cui giocatori e ospiti potranno degustare i vini delle cantine partecipanti, accompagnati da un buffet di specialità gastronomiche locali.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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