Sport

Tour de France: Pogacar vince da solo anche sull’Alpe d’Huez, è padrone della corsa

Di

Lug 24, 2026

ALPE D’HUEZ (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar è inarrestabile al Tour de France 2026. Il ciclista sloveno dell’UAE Team Emirates XRG conquista il successo anche nella diciannovesima tappa, la Gap – Alpe d’Huez, di 127.9 km, portandosi a quota 5 vittorie in questa edizione della Grande Boucle (26 in tutto). Nonostante la resistenza nel finale degli ultimi due “fuggitivi rimasti”, Pogacar riesce a battere il francese Lenny Martinez (Bahrain Victorious), secondo, e l’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education Easy-Post), terzo, che completano il podio di giornata. Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) perde ulteriore terreno dal leader della classifica generale, tagliando il traguardo a 2’30” dallo sloveno. Per Pogacar oggi anche il record del tempo di ascesa dell’Alpe d’Huez, che deteneva Marco Pantani.
Domani è in programma la ventesima tappa, ovvero la Le Bourg-d’Oisans – Alpe d’Huez, di 170.9 km.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Sport

Basket NBA: LeBron James giocherà nei Philadelphia 76ers

Lug 24, 2026
Calcio Sport

Ascolti mondiali per la Rai, Mazzocchi: “Frutto del lavoro di squadra”

Lug 23, 2026
Sport

Tour de France: Carapaz vince la 18^ tappa, Pogacar saldamente in maglia gialla

Lug 23, 2026

Ti sei perso...

Almanacco Curiosità IN EVIDENZA

Sabato 25 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 24, 2026 Raimondo Bovone
Eventi IN EVIDENZA Video

Palermo: Mattarella celebra la riapertura di Castello Utveggio

Lug 24, 2026
Attualità Economia Video

Scatta per le aziende il divieto di distruggere abiti invenduti

Lug 24, 2026
Economia IN EVIDENZA

FMI: “Il sistema finanziario italiano è solido e resiliente”

Lug 24, 2026