Palermo: Mattarella celebra la riapertura di Castello Utveggio





PALERMO (ITALPRESS)- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia di riapertura di Castello Utveggio a Palermo. Al termine della cerimonia, accompagnato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dalla vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Luisa Lantieri, dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, e dal prefetto, Massimo Mariani ha potuto ammirare la vista straordinaria sul Golfo di Palermo.

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(Fonte video: Quirinale)