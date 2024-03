Derby numero 90 con la Pro Vercelli: per i grigi potrebbe essere ‘serie D’ matematica

In campo stasera alle 20.45 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

Potrebbe succedere. Con una combinazione di risultati, l’Alessandria potrebbe essere matematicamente retrocessa già stasera.

La tristezza è talmente grande che viene da ricordare la gara di andata. Che tempi: esordio del politico Pirozzi in panchina, squadra terzultima, Liverani parava tutto, era viva la speranza di salvarsi. Oggi invece: squadra ultima e allo sbando, 6° allenatore stagionale, retrocessione certa, niente gol in casa da 773 minuti. Programmi per il futuro? Concreti per la serie D, secondo il vice-presidente Rubba, con la protezione oscura e onnipresente di Batman-Rossini. Quando serve, l’avvocato c’è. Con o senza costume.

Squadre

ALESSANDRIA – È ultima con 18 punti (-3), dopo 5 vinte, 6 pari, 22 perse, gol 17-41. Arriva dall’1-3 di Trieste e nelle ultime 8 partite ha perso 7 volte, 6 senza segnare. Dopo 2 sconfitte di fila, la posizione del tecnico Jonatan Binotto (49) è difficile e poco invidiabile, ma proseguirà col 3-5-2 . Squalificato Samele (1) . Miglior marcatore Gazoul (4).

PRO VERCELLI – Sta al 9° posto con 43 punti (11 vinte, 10 pari, 12 perse, reti 43-44), alla pari col Trento ma davanti per differenza reti. Arriva dal 2-0 interno col Padova, ma fuori casa non vince da 6 gare. Il tecnico Andrea Dossena (42) ha trovato l'assetto giusto con il 4-3-3. Miglior marcatore l'ex-grigio Mustacchio (10).

Precedenti

Sono 89, fra serie A (fino al 1935), B (fino al 1946), C (dal 1950) e Coppa Italia (17 sfide): la Pro è la 2^ squadra più incontrata dai grigi (dopo il Novara). Bilancio a favore dell’Alessandria: 32-28 le vittorie, 29 i pareggi, 95-94 le reti. Nelle sfide al ‘Mocca’ i grigi hanno vinto le ultime 3 (sempre 2-1) ma all’andata al ‘Piola’ si imposero i bianchi 2-0 (38′ Haoudi, 86′ Maggio). (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Enrico Gigliotti (CS)

Assistenti: Matteo Taverna (BG) – Doriana Isidora Lo Calio (Seregno)

4° ufficiale: Francesco Masi (Pontedera)

Precedenti dell’arbitro

Sono due: Pro Sesto-Pro VC 2-2, Entella-ALE 4-2. Il signor Gigliotti, al 3° anno in serie C, ha diretto 36 gare di categoria. L’hanno definito ‘arbitro dal rigore facile’: 14 concessi in 36 uscite. Ma attenzione ai cartellini: 173 gialli e 6 rossi.