In campo oggi alle 14 allo stadio ‘Comunale’ di Arezzo.

A volte hai la ‘bestia nera’, a volte lo sei di qualcuno. È così anche per la Juventus Next Gen che, in questo campionato ha trovato il Pontedera (8 sfide, vinto mai) e l’Arezzo (5 sfide, perso mai). Due squadre toscane, guarda caso, e guarda caso con la stessa maglia. O quasi: l’amaranto (Arezzo) dovrebbe essere leggermente più rossastro del granata (Pontedera), più scuro. Dettagli, praticamente indistinguibili quando sono in campo. Fatto sta che i bianconeri, che contro altri granata hanno una lunga tradizione in serie A, hanno già pagato dazio col Pontedera e ora puntano a fare punti con l’Arezzo. Arbitra Ceriello, come all’andata: porterà bene?.

Squadre

AREZZO – È al 7° posto con 47 punti (13 vinte, 8 pari, 12 perse, gol 41-39), alla pari col Pontedera ma davanti per differenza reti. Arriva dal 2-0 interno sulla Fermana, 3° successo di fila. Il tecnico Paolo Indiani (69) predilige il modulo 4-2-3-1 . Miglior marcatore Gucci (11).

Precedenti

Sono 5 – Juve imbattuta con gli amaranto : 4 vinte e 1 pari, gol 8-3.

: 4 vinte e 1 pari, gol 8-3. ’18-’19 – vittoria casalinga della Juve 3-1 (13′ Pereira, 42′ Brunori, 70′ Muratore, 92′ Bunino) e 1-1 (4′ Brunori, 14′ Mavididi) in Toscana.

Giudici di gara

Arbitro: Emanuele Ceriello (Chiari)

Assistenti: Marco Munitello (Gradisca d’Isonzo) – Thomas Storgato (Castelfranco Veneto)

4° ufficiale: Leonardo Cipolloni (Foligno)

Precedenti dell’arbitro

Sono 4, compresa la partita di andata: Poggibonsi-AR 4-0 (serie D), JU-V.Verona 0-3, JU-AR 1-0, JU-Lucchese 1-1. Le ultime due gare sono della stagione corrente. Il sig. Ceriello, al 2° anno in serie C, ha diretto 19 gare in categoria, ma mai nel girone C e mai in Coppa.