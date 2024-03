Guala Closures a sostegno di “Fisdir Ski Race Cup”, circuito di sci alpino per atleti disabili

Il percorso, iniziato il 20-21 gennaio a Sestriere (TO), si è concluso al Passo del Tonale (BS) il 23-24 marzo. Includere ma anche e soprattutto integrare le persone con disabilità intellettiva : è questa la “Intellectually Impaired Revolution”, iniziativa sostenuta da Guala Closures , leader mondiale nella produzione di chiusure per bottiglie.

L’iniziativa

È il risultato di una collaborazione senza precedenti tra il Comitato Organizzatore Fisdir Ski Race Cup e la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR). Si tratta di un’entusiasmante avventura che unisce la passione per lo sci alpino alla missione di accompagnare i disabili intellettivi verso l’integrazione nella società.

Un viaggio che è iniziato il 20-21 gennaio a Sestriere (TO) e che ha attraversato Tarvisio (UD) e Folgaria (TN), culminando nella grande finale al Passo del Tonale (BS) il 23-24 marzo 2024.

Il motivo

La Fisdir Ski Race nasce dal sogno di Rebecca Maestroni, giovane sciatrice con la sindrome della monosomia 18p, che ha trovato nello sci alpino non solo la sua grande passione, ma anche uno straordinario strumento per rafforzare la propria autonomia e autostima.

Le parole

Roberto Maestroni, fondatore del Comitato Organizzatore Circuito Fisdir Ski Race Cup, spiega: “L’iniziativa vuole rendere migliore il mondo dello sci alpino per atleti con disabilità intellettiva. Lo sport rappresenta per loro una incredibile opportunità di affermazione sociale. I benefici non si limitano ai soli atleti, ma si estendono a tutta la società, permettendo di vedere in loro persone che ce la possono fare. È bello credere in una società più inclusiva e integrata”.

Così il CEO di Guala Closures, Mauro Caneschi: “Come azienda abbiamo voluto presenziare ad alcuni di questi eventi: è stato entusiasmante assistere alle gare, allo spirito gioioso e caparbio di questi giovani e delle loro famiglie. Questi ragazzi danno a tutti noi un insegnamento su come affrontare le difficoltà, proibitive in apparenza, trasformandole in piccole e grandi vittorie. Il nostro sostegno rispecchia l’impegno del Gruppo per il sociale”.