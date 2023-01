Si gioca domenica 15 gennaio alle 14.30 al ‘Moccagatta’.

Sia l’Alessandria che il Gubbio hanno perso la gara d’esordio del 2023, incassando rispettivamente 4 e 3 reti. Segno che qualcosa non va, ma nel mese di mercato le società lavoreranno per migliorare. I rossoblù, in buonissima posizione di classifica, stanno alla finestra in attesa dell’occasione giusta. I grigi, impantanati sul fondo, hanno già mosso le acque: via l’attaccante Nepi, sono arrivati il centrocampista Guidetti (36, Sangiuliano City) e l’attaccante mancino Lamesta (22, Piacenza).

LE SQUADRE

ALESSANDRIA – E’ 18^ con 18 punti (4 vinte, 6 pari, 11 perse, gol 16-31), 3° peggior attacco e 3^ peggior difesa. Arriva dalla sconfitta 4-2 con l’Entella. Nelle 10 gare interne ha ottenuto 9 punti . Ultimo modulo utilizzato dal tecnico Fabio Rebuffi il 4-2-3-1 .

Miglior marcatore Galeandro (4). Squalificati Checchi e Pellegrini .



GUBBIO – E' 3° in classifica con 39 punti (12 vinte, 3 pari, 6 perse, gol 30-17) pari con l'Entella ma davanti per differenza reti. Arriva da 2 sconfitte di fila, ma ha fatto più punti in trasferta (20 in 10 gare) che in casa (19 in 11). L'allenatore è l'ex-grigio Piero Braglia (68) che usa da 2 mesi il 3-4-1-2. Migliori marcatori Arena (6), Mbakogu (4). Squalificati Redolfi e Signorini.

I PRECEDENTI

Sono 5, tutti in serie C dal 1990 ad oggi: la bilancia parla umbro con 3 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta, gol 5-3. All’andata il Gubbio vinse 2-0 (63′ Bonini, 90′ Artistico). L’unica vittoria mandrogna è del settembre 2010: al ‘Mocca’ finì 2-0 (62′ Martini, 89′ Scappini rig.) (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Alessandro Di Graci (CO)

Assistenti: Pietro Pascali (BO) / Marco Porcheddu (OR)

4° ufficiale: Samuel Dania (MI)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 2, uno per squadra: AL-Albissola 2-0 (Coppa Italia, 10 ott ’18), GU-Siena 1-2 (1 nov ’21). Il sig. Di Graci è al 5° anno in serie C.