Alessandria, missione salvezza: battere l’Albinoleffe per continuare a sperare

In campo oggi alle 18.30 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

La vittoria nel recupero con la Pro Sesto ha cambiato qualcosina, non la stagione. Se quella sia stata la gara della svolta verso la salvezza, lo sapremo a fine campionato, perché la strada è lunghissima e tutta in salita. Non c’è spazio per pensare, bisogna solo vincere. L’Alessandria affronta in casa l’Albinoleffe e non ha alternative, approfittando del fatto che i bergamaschi sono reduci da 1 punto nelle ultime 3 e hanno l’allenatore squalificato. Dimenticando le fatiche dell’infrasettimanale, che comunque la vittoria, merce rarissima quest’anno, aiuta a smaltire più in fretta.

Squadre

ALESSANDRIA – È ultima con 17 punti (-1) dopo 4 vinte, 6 pari, 17 perse, gol 15-32. Viene dal successo 2-1 nel recupero di Sesto dopo 3 sconfitta di fila. Il tecnico Marco Banchini (43), richiamato dopo il girone di andata, punta ad ottenere la salvezza e alterna 3-5-2 e 3-4-1-2. Squalificato … . Miglior marcatore Gazoul (4).

ALBINOLEFFE – Sta all'11° posto con 34 punti (9 vinte, 7 pari, 11 perse, reti 26-27), a -1 dalla zona playoff, alla pari con la Giana ma davanti per differenza reti. Arriva dall'1-1 con la V.Verona , dopo 2 sconfitte di fila. L'allenatore Giovanni Lopez (56, squalificato ), utilizza sempre il modulo 3-5-2. Squalificato Gatti. Miglior marcatore Zoma (8).

Precedenti

Sono 25, tutti in C, di cui 10 contro il Leffe (prima della fusione ’98). Domina il pari, uscito 13 volte, più 7 vittorie piemontesi e 5 lombarde, gol 31-30 per i blu-celesti. Al ‘Moccagatta’ i grigi persero coi bergamaschi solo 1 volta, 3-2 in Coppa Italia, a novembre 1996. In campionato, invece hanno sempre fatto punti. La gara di andata a Zanica finì 0-0. (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Gioele Iacobellis (PI)

Assistenti: Alberto Rinaldi (PI) – Riccardo Leotta (Acireale)

4° ufficiale: Alessandro Niccolai (PT)

Precedenti dell’arbitro

Sono 2: AL-Fiorenzuola 1-1, Atalanta U23-ALB 1-1. Il signor Iacobellis, al 3° anno in serie C, ha diretto 30 gare in categoria.