MotoGP: Acosta vince la Sprint in Thailandia

Feb 28, 2026

ROMA (ITALPRESS) – In Thailandia Pedro Acosta, in sella alla Ktm, vince la prima Sprint Race della stagione della MotoGP, disputata lungo il circuito di Chang. Il podio odierno è composto da Marc Marquez (Ducati Lenovo), al secondo posto, e da Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), al terzo. Nel corso dell’ultimo giro Marc Marquez si è reso protagonista di un sorpasso “duro” su Acosta che gli è costato una penalità dalla direzione gara. Visto che Acosta è andato largo, lo spagnolo è stato costretto a cedere la posizione al rivale.
Le Aprilia di Ai Ogura e Jorge Martin chiudono la gara rispettivamente al quarto e al quinto posto. Nell’ordine, poi, la top ten è composta da Brad Binder (Ktm), Joan Mir (Honda), Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) e Luca Marini (Honda).
E’ caduto durante la Sprint Marco Bezzecchi, che con la sua Aprilia aveva dominato le prove ed era partito dalla pole, cosa che avverrà anche domani, nella gara lunga.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

