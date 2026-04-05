Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: ancora un pari per la Next Gen, fermata sul 2-2 a Perugia

DiRaimondo Bovone

Apr 5, 2026
Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

Terzo 2-2 consecutivo per la Juventus Next Gen, avanti 2 volte a Perugia e rimontata. Ieri la squadra bianconera ha visto sfumare una vittoria che sembrava alla portata per qualità del gioco e occasioni create, vanificate poi dalla difficoltà a gestire il vantaggio. 
IN CLASSIFICA – Juventus NG al 6° posto con 45 punti, alla pari con la Pianese ma davanti per gol segnati (la differenza reti è +1 per entrambe). Perugia 14° a 36 punti, fuori dalla zona playout, ma non ancora salvo.

PERUGIA-JUVENTUS NEXT GEN 2-2
GOL: 7′ Anghelè (J), 34′ Montevago (P), 42′ Guerra (J), 19′ st rig. Ladinetti (P). 
PERUGIA (4-2-3-1): Moro; Calapai, Riccardi, Stramaccioni, Tozzuolo;, Ladinetti (33′ st Terrnava), Tumbarello (23′ st Dottori); Canotto (1′ st Bolsius), Verre (39′ st Gomez), Bacchin (39′ st Lisi); Montevago. A disp. Cataldo, Strappini, Esculino, Angella, Dell’Orco, Polizzi, Nepi, Nwanege. All. Tedesco. 
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia;, Savio, F. Scaglia, Gil;, Cudrig (1′ st Puczka), Macca (45′ st Owusu), Faticanti, Pagnucco;, Anghelè (25′ st Deme), Oboavwoduo (25′ st Gunduz); Guerra (37′ st Cerri). A disp.: Mangiapoco, Fuscaldo, Amaradio, Brugarello, Van Aarle, Mazur, Licina. All. Brambilla. 

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Calcio Sport

Serie A: Noslin salva la Lazio, finisce 1-1 contro il Parma

Apr 5, 2026
Calcio Sport

Serie A: la Fiorentina vince 1-0 a Verona e si avvicina alla salvezza

Apr 4, 2026
Calcio Sport

Serie A: il Sassuolo vince in rimonta, Cagliari battuto 2-1

Apr 4, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 6 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Apr 5, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: ancora un pari per la Next Gen, fermata sul 2-2 a Perugia

Apr 5, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cucina Curiosità IN EVIDENZA

La Colomba pasquale

Apr 5, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cucina Curiosità IN EVIDENZA

L’uovo di Pasqua

Apr 5, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x