Serie C, girone B: ancora un pari per la Next Gen, fermata sul 2-2 a Perugia

Terzo 2-2 consecutivo per la Juventus Next Gen, avanti 2 volte a Perugia e rimontata. Ieri la squadra bianconera ha visto sfumare una vittoria che sembrava alla portata per qualità del gioco e occasioni create, vanificate poi dalla difficoltà a gestire il vantaggio.

IN CLASSIFICA – Juventus NG al 6° posto con 45 punti, alla pari con la Pianese ma davanti per gol segnati (la differenza reti è +1 per entrambe). Perugia 14° a 36 punti, fuori dalla zona playout, ma non ancora salvo.

PERUGIA-JUVENTUS NEXT GEN 2-2

GOL: 7′ Anghelè (J), 34′ Montevago (P), 42′ Guerra (J), 19′ st rig. Ladinetti (P).

PERUGIA (4-2-3-1): Moro; Calapai, Riccardi, Stramaccioni, Tozzuolo;, Ladinetti (33′ st Terrnava), Tumbarello (23′ st Dottori); Canotto (1′ st Bolsius), Verre (39′ st Gomez), Bacchin (39′ st Lisi); Montevago. A disp. Cataldo, Strappini, Esculino, Angella, Dell’Orco, Polizzi, Nepi, Nwanege. All. Tedesco.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia;, Savio, F. Scaglia, Gil;, Cudrig (1′ st Puczka), Macca (45′ st Owusu), Faticanti, Pagnucco;, Anghelè (25′ st Deme), Oboavwoduo (25′ st Gunduz); Guerra (37′ st Cerri). A disp.: Mangiapoco, Fuscaldo, Amaradio, Brugarello, Van Aarle, Mazur, Licina. All. Brambilla.