Calcio Sport

Sci, Coppa del Mondo: Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu, Brignone ottava

Di

Mar 1, 2026

SOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia vince il superG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. La bergamasca ferma il cronometro sul tempo di 1’25″95 e centra la seconda vittoria in stagione, dopo quella sempre in superG in Val d’Isere lo scorso dicembre. Successo numero 28 in carriera per Goggia, che consolida la leadership nella classifica generale di disciplina. Seguono la tedesca Emma Aicher (+0″24) e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0″31). Quinta a 0″77 Laura Pirovano, ottava a 0″99 Federica Brignone e 15esima a 2″15 Elena Curtoni. A punti anche Asja Zenere, 24esima a 2″74, e Nicol Delago, 27esima a 2″80. Fuori dalla top 30 Sara Allemand (+3″10), Sara Thaler (+3″25) e Nadia Delago (+3″32). Caduta senza conseguenze per Roberta Melesi, scesa con il pettorale numero 2.
“Non pensavo di essere prima quando ho tagliato il traguardo perchè ho sciato come ieri. Ho fatto un qualcosa in più sul muro, ma credo sia un ottimo risultato in ottica classifica di superG e la coppa rimane un sogno. Oggi ho fatto una gran gara attaccando dall’inizio alla fine. Ieri ero molto consapevole di aver sbagliato qualcosa. Penso di aver fatto tutto in maniera corretta” commenta Sofia Goggia. “Terza in discesa, ieri sesta e oggi prima: è stato un weekend solido dove a livello di atteggiamento non sono mai mancata. Ho feeling anche in discesa, ma non ho avuto grandi occasioni per vincere se non a St.Moritz. Probabilmente il percorso tecnico fatto negli ultimi anni mi ha dato confidenza anche in superG”, aggiunge la bergamasca sull’ottima tre giorni in Andorra.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria batte 3-1 Palau e sale al 3° posto in classifica

Mar 1, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: impresa Sassuolo, in dieci batte 2-1 l’Atalanta

Mar 1, 2026
Calcio Sport

Serie A: Cremonese-Milan 0-2, Pavlovic e Leao decidono nel finale

Mar 1, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Gatti salva la Juve al 93′, la Roma si morde le mani: 3-3 all’Olimpico

Mar 1, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 2 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 1, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Esordio vincente per D’Aversa, il Torino batte 2-0 la Lazio

Mar 1, 2026
TOP NEWS

Iran, Meloni sente i leader di Giordania, Oman, Ue e informa Mattarella

Mar 1, 2026