Sport in Piemonte: bando regionale da 5 milioni di euro per riqualificare gli impianti

È aperto fino al 29 aprile il bando regionale che mette a disposizione 5,018 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi piemontesi, sia pubblici sia privati. Lo ha voluto l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni. Nello specifico, 3 milioni sono destinati ad Enti Locali, Coni e Cip, mentre 2.017.850 euro sono riservati a Organizzazioni sportive e altri Enti privati, con o senza personalità giuridica, compresi quelli religiosi.

Il bando è disponibile a questo link: https://bandi.regione.piemonte.it/contributifinanziamenti/assegnazione-di-contributi-sostegno-degli-interventi-di-impiantistica

Non sono finanziate nuove costruzioni ma interventi volti ad ammodernare, migliorare e potenziare le strutture già presenti, in funzione o dismesse, comprese le palestre scolastiche. Questi i principali INTERVENTI FINANZIABILI – Abbattimento delle barriere architettoniche e alle norme di sicurezza; Adeguamento ai requisiti tecnici stabiliti dalle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate per l’esercizio dell’attività sportiva nelle rispettive discipline e ottenere il rilascio o rinnovo dell’omologazione; Manutenzione straordinaria non ricadente nelle precedenti tipologie.

SPESE NON AMMESSE – Acquisto di attrezzature di rapido deterioramento o beni di consumo, come ad esempio palloni, materassi e dispositivi analoghi; oneri di urbanizzazione e ogni altro onere accessorio; spese relative a interventi riguardanti gli impianti di risalita; spese relative a parcheggi o piste ciclabili; gli interessi debitori e altri oneri finanziari.

FINANZIAMENTI – Sarà concesso un contributo in conto capitale al 60% della spesa ammissibile (Iva inclusa) entro il tetto massimo di 60.000 euro. Per essere ammessi, i progetti devono prevedere un impegno economico compreso fra 10.000 e i 150.000 euro. La graduatoria dei progetti finanziati è prevista entro fine estate.

LE PAROLE – Spiega l’assessore Bongioanni: «Sono molto orgoglioso di questo bando perché va a sostenere tante realtà, anche piccole e di fondamentale presidio in aree interne, nell’impegno di ammodernare la rete degli impianti sportivi già esistenti sul territorio piemontese. Dalla palestra alla pista, dal campo sportivo alla piscina, tutti sappiamo quanto sia fondamentale offrire ai nostri atleti la possibilità di praticare la propria disciplina in una rete di strutture moderne, performanti, sicure e distribuite sul territorio. Favorire l’accesso ad una pratica sportiva diffusa e di qualità è una strada fondamentale per trasmettere regole e valori alla base di una società migliore».

L’assessore Paolo Bongioanni