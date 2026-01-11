La Next Gen di Brambilla non si ferma più e vince 2-1 a Livorno

Settimo risultato utile di fila e 2^ vittoria consecutiva per la Juventus Next Gen, che sembra aver trovato la formula giusta per fare punti in campionato. Dopo questo importante successo i giovani bianconeri salgono a 27 punti, 9° posto in classifica, al centro di un mucchio di squadre che stanno lì, subito dopo il gruppo delle prime. Seconda sconfitta di fila, invece per il Livorno, per il quale sembra già esaurito l’effetto Venturato. Labronici fermi a quota 19 al 15° posto.

Botta e risposta iniziale: Livorno subito avanti con Di Carmine, pareggio Juve dopo 5′ con il 3° gol consecutivo di Puczka, tutto solo sul secondo palo. Poi, ad inizio ripresa, l’episodio che cambia la gara: al 52′ Owusu se ne va in velocità, Nwachuku lo stende e viene ammonito, ma è il 2° cartellino e finisce fuori. In superiorità numerica la Juve comanda la gara e la vince a 6′ dalla fine con Guerra, che segna un gran gol di sinistro 104 giorni dopo l’unico gol realizzato in stagione alla Samb.

LIVORNO-JUVENTUS NEXT GEN 1-2

GOL: 7′ Di Carmine (L), 12′ Puczka (JNG), 84′ Guerra (JNG).

LIVORNO (4-3-1-2): Seghetti; Gentile, Noce, Nwachukwu, Haveri; Luperini (68′ Cioffi), Hamlili, Bonassi (68′ Mawete); Peralta (68′ Marchesi); Dionisi (60′ Antoni), Di Carmine. A disp: Tani, Ciobanu, Monaco, Baldi, Ghezzi, Odjer, Biondi, Panaioli, Marinari, Panattoni, Malva. All. Venturato

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Scaglia; Turicchia (75′ Amaradio), Gomes, Puche; Cudrig, Faticanti, Owusu, Puczka; Anghelé (90′ Mazur); Guerra, Okoro (75′ Deme). A disp: Bruno, Fuscaldo, Savio, Brugarello, Vacca, Scaglia, Pagnucco, Martinez, Perotti. All. Brambilla