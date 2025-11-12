Attualità Alessandrina Motori Sport

Motori: il test del pilota Andrea Bodellini con la Lamborghini Huracan Gt3

Raimondo Bovone

Nov 12, 2025

Archiviato il Campionato Italiano Gt Endurance con la Honda, Andrea Bodellini comincia a mettere le basi per il 2026. Sul circuito di Cremona, infatti, il giovane pilota alessandrino ha provato ieri la Lamborghini Huracan Gt3 dell’Imperiale Racing, in un test di circa 20 tornate utili per prendere confidenza con la Gt della casa di Sant’Agata Bolognese. Senza obiettivi cronometrici da raggiungere.

LE PAROLE – Questo il commento di Bodellini scendendo dalla Huracan: “E’ stata una prima presa di contatto per capire la vettura, non troppo diversa dalla Honda che ho guidato per alcune stagioni. La principale differenza riguarda il motore: ero abituato ad un propulsore turbo, la Lambo invece monta un V10 aspirato, quindi un po’ più nervoso. Non ho tirato al limite, anche se, quando sono sceso, i tecnici hanno avuto commenti positivi e questo mi fa piacere. Il rischio, in questi casi, è quello di voler strafare, mentre sono riuscito a trovare un buon passo senza prendere rischi eccessivi”.

Il team Imperiale Racing, nel 2025, ha gareggiato sia nel Gt World Challenge Europe, principale rassegna continentale dedicata alle vetture Gt3, sia nel tricolore Gran Turismo.

