Quartiere Cristo: con la Pro Loco Lisòndria 1168 due eventi giovedì 13 e venerdì 14 novembre

La nuova Pro Loco esalta il territorio e intende far conoscere le tradizioni, la storia e le leggende che accompagnano la Città di Alessandria da quando è nata ad oggi. In questi eventi, nati proprio per avere momenti di condivisione, arricchimento e conviviali, si cerca di valorizzare il territorio con poesie, canzoni e la presenza di 2 illustri personaggi del passato.

Due gli appuntamenti di questa settimana: domani, giovedi 13 novembre, alle ore 21 presso il Salone dell’Oratorio San Paolo (via De Gasperi 43), saranno raccontati 2 personaggi storici leggendari: Gagliaudo Aulari e l’imperatore Federico Barbarossa, nemici nella storia e nella commedia, con poesie, spaccati di vita, cantastorie e musici.

Venerdì 14 novembre 2025, presso l’Auditorium San Baudolino (via Bonardi 13), un concerto dal titolo “Una scorribanda tra sacro e profano”, con Matteo Bargioni al violino, Ivana Zincone al pianoforte e Cesare Petrelli alla batteria.

Selfie del gruppo di lavoro della Pro Loco Lisòndria 1168