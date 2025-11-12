Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Quartiere Cristo: con la Pro Loco Lisòndria 1168 due eventi giovedì 13 e venerdì 14 novembre

DiRaimondo Bovone

Nov 12, 2025 , , , , ,

La nuova Pro Loco esalta il territorio e intende far conoscere le tradizioni, la storia e le leggende che accompagnano la Città di Alessandria da quando è nata ad oggi. In questi eventi, nati proprio per avere momenti di condivisione, arricchimento e conviviali, si cerca di valorizzare il territorio con poesie, canzoni  e la presenza di 2 illustri personaggi del passato.

Due gli appuntamenti di questa settimana: domani, giovedi 13 novembre, alle ore 21 presso il Salone dell’Oratorio San Paolo (via De Gasperi 43), saranno raccontati 2 personaggi storici leggendari: Gagliaudo Aulari e l’imperatore Federico Barbarossa, nemici nella storia e nella commedia, con poesie, spaccati di vita, cantastorie e musici.
Venerdì 14 novembre 2025, presso l’Auditorium San Baudolino (via Bonardi 13), un concerto dal titolo “Una scorribanda tra sacro e profano”, con Matteo Bargioni al violino, Ivana Zincone al pianoforte e Cesare Petrelli alla batteria.

Selfie del gruppo di lavoro della Pro Loco Lisòndria 1168

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Pos e registratori di cassa, nuove regole dal 2026

Nov 12, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

G7 in Canada, il ministro Tajani: “Lavoriamo per permettere all’Ucraina di difendersi”

Nov 12, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Comune di Alessandria: l’opposizione accusa la maggioranza sulla gestione di AMAG Ambiente

Nov 12, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Quartiere Cristo: con la Pro Loco Lisòndria 1168 due eventi giovedì 13 e venerdì 14 novembre

Nov 12, 2025 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA Video

Pos e registratori di cassa, nuove regole dal 2026

Nov 12, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

G7 in Canada, il ministro Tajani: “Lavoriamo per permettere all’Ucraina di difendersi”

Nov 12, 2025
Attualità Cronaca Video

Perugia: coltivavano marijuana in casa e in giardino, arrestati 2 italiani

Nov 12, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x