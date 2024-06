È stato inaugurato ieri, nel cortile di Palatium Vetus, il nuovo pulmino acquistato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Le tre rose rugby”, grazie al generoso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

L’automezzo sostituisce quello in dotazione, non più utilizzabile, e sarà impiegato per accompagnare gli atleti agli allenamenti e per le trasferte della squadra che, diversamente, sarebbe stata costretta a ritirarsi dal campionato di serie C in cui milita.

Una bella storia a lieto fine per la squadra di rugby casalese, composta per la maggior parte da giovani richiedenti asilo provenienti dall’Africa subsahariana, che fanno capo ad alcune cooperative sociali ‘Alpi del Mare’, ‘Liberi Tutti’, ‘Oltremare’, ‘Quadrifoglio’ e ‘Nuova Vita’, con sede in diverse località della provincia di Alessandria.

Le parole

Il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano, spiega: “La Fondazione ha accolto questa richiesta in virtù del valore sociale del progetto. L’iniziativa di inclusione sociale ci rende orgogliosi di poter contribuire a migliorare la qualità della vita di questi giovani. La scelta dello sport come strumento di integrazione sociale è vincente, perché lo sport favorisce le relazioni interpersonali e il rispetto delle regole, degli altri e delle diversità, migliora la capacità di lavorare in gruppo, contribuisce a rafforzare il senso di far parte di una squadra e di una comunità”.