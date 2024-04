Presentato in pompa magna la scorsa settimana, al Grattacielo della Regione Piemonte, il grande evento della ‘Final Six’ di Ginnastica Ritmica , in programma sabato 6 e domenica 7 aprile , ultimo appuntamento del Campionato Nazionale di Serie A1, A2, B e C, Trofeo San Carlo Veggy Good , che vedrà sfidarsi al Pala Gianni Asti di Torino le migliori squadre.

L’organizzazione

Regia dell’evento affidata all’Eurogymnica Torino, guidata dal presidente Luca Nurchi che potrà contare sulla grande esperienza organizzativa del Direttore Sportivo Marco Napoli. Saranno tante le stelle che saliranno in pedana per la conquista dello scudetto, tra cui Sofia Raffaeli, attuale vice campionessa del mondo, reduce dall’appuntamento di Atene dove ha conquistato 2 argenti (cerchio e palla), che cercherà di condurre la Ginnastica Fabriano al suo 8° scudetto consecutivo. Un appuntamento importante per il club marchigiano, ma soprattutto per “il vulcano di Chiaravalle” che torna sulla pedana torinese a pochi mesi dalle Olimpiadi di Parigi, dove sarà accompagnata dalla sua compagna di squadra e di Nazionale, Milena Baldassarri, già 6^ ai Giochi di Tokyo 2021, anche lei pronta ad incantare il pubblico torinese il 7 aprile alla conquista del titolo nazionale.

Nazionale ospite

Lo spettacolo, organizzato dall’Eurogymnica Torino insieme a tantissimi volontari dell’Onda Blu, sarà poi impreziosito dalla presenza della Squadra Nazionale Italiana di ginnastica ritmica. Le Farfalle, guidate dalla dt Emanuela Maccarani, si esibiranno di fronte al pubblico torinese a pochi mesi dall’Olimpiade di Parigi, reduci da Atene dove hanno conquistato 1 bronzo All Around, 1 oro con i 5 cerchi e 1 argento nel misto con nastri e palle.

Il programma

Sabato 6 aprile, dalle ore 17, si potrà assistere agli emozionanti play off e play out di Serie B e C, che decideranno le ultime due squadre salve o promosse in B per l’anno prossimo. Nella giornata di domenica 7 aprile, a partire dalle ore 12, si disputeranno anche i play off di A2 in cui terza, quarta e quinta della regular season si giocheranno l’ultimo posto per salire in Serie A1.

Alle 14 saranno le 6 big del Campionato a giocarsi lo scudetto, con 3 sfide per decretare le finaliste. Questi gli accoppiamenti: Ginnastica Fabriano-Armonia d’Abruzzo Chieti, Udinese-Forza e Coraggio Milano, Raffaello Motto Viareggio-San Giorgio 79 Desio. Le gare saranno trasmesse in diretta su SportFace TV.

Info biglietti

La prevendita terminerà mercoledì 3 aprile 2024.

Sabato 6 aprile – play-off e play-out di B e C: intero € 15, ridotto € 10 (fino a 10 anni non compiuti).

play-off e play-out di B e C: (fino a 10 anni non compiuti). Domenica 7 aprile – play-off di A2 e le Final Six di A1: intero € 20, ridotto € 15 (fino a 10 anni non compiuti).

play-off di A2 e le Final Six di A1: (fino a 10 anni non compiuti). Tesserati A.S.D. Eurogymnica: € 10.

I biglietti si possono acquistare scrivendo a [email protected]

Telefono: 335.7852509

Sito: www.eurogymnica.com/final-six