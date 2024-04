La Juve Next Gen mette la freccia: batte 2-0 l’Entella e sorpassa Arezzo e Pontedera

Seconda vittoria di fila per la Next Gen che sorpassa in classifica Arezzo e Pontedera, ferme a quota 47, salendo al 7° posto a 48 punti dove acciuffa il Pescara che, a sua volta, resta davanti ai bianconeri per via degli scontri diretti. Successo importante per i giovani bianconeri allenati da Massimo Brambilla, mentre i liguri di Fabio Gallo hanno trovato la terza sconfitta esterna consecutiva.

Gara equilibrata nel primo tempo, con i padroni di casa a fare gioco e gli ospiti a difendere e ripartire. Occasioni da gol solo per la Juve, però: al 7′ il portiere De Lucia va giù e para su Guerra, poi al 13′ respinge di piede su Savona, arrivato solo davanti a lui dopo una bellissima manovra bianconera, tutta di prima.

Il gol a ridosso dell’intervallo: era infatti il 42′ quando Damiani ha sparato un destro basso dal limite che ha trovato la deviazione decisiva di Portanova. Il tiro era diretto in porta, quindi il gol è suo (4° in campionato). ma il tocco del difensore ha tradito De Lucia.

Entella all’attacco nella ripresa con forze fresche dalla panchina, ma sono arrivati solo un tiro da 30 metri di Di Mario (59′) e un colpo di testa di Portanova (63′) su angolo, entrambi parati da Daffara. La Juve non ha praticamente corso rischi, segnando in contropiede all’81’: il ‘professor’ Hasa ha portato palla per 40 metri, regalando un cioccolatino a Guerra davanti al portiere, scavetto e 2-0 (14° gol per lui).

E domenica al Moccagatta arriva il già promosso Cesena (16.15).