Domani pomeriggio lettura animata in Biblioteca: “Le avventure di Ruggero Pensiero”

Domani giovedì 4 aprile, dalle 16.45 alle 17.45, presso le Sale Rosse della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di piazza Vittorio Veneto 1, si terrà la presentazione del libro “Le avventure di Ruggero Pensiero” per ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

L’autrice Sara Nevoso leggerà alcuni estratti, trasportando i bambini per circa un’ora in un mondo magico, dando la mano al protagonista che ci racconterà le sue avventure, ci presenterà i suoi amici, i suoi nemici e diventerà reale… almeno per un po’…

Si sa che, a volte, gli eroi nascono per caso. Questo succede a Ruggero Pensiero, un brillante ragazzo, che indaga l’impossibile, con astuzia e magia. Riuscirà a svelare il mistero?

Info

Prenotazioni fino ad esaurimento posti:

[email protected]

Telefono: 0131-515917